Molen De Lelie viert 25-jarig jubileum met Leurs Jot biertje, gebrouwen met eigen ingrediënten

Zaterdag 3C Zwaluwe komt in slotfase tekort tegen koploper IFC, De Fendert gelooft er niet meer in

Zwaluwe had het er op staan om koploper IFC een hak te zetten. Het team van trainer Jack Beusenberg was strijdvaardig, maar moest in de slotfase toch het hoofd buigen. De Fendert kreeg bij Rhoon een oorwassing en ging met een 5-0 nederlaag huiswaarts.