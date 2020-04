Mogelijk tóch Jeugdland Etten-Leur, ondanks corona

Achter glas Geen bezoek en niet knuffelen: ‘Ik mis de wekelijkse kof­fieklets’

23 april Haar ogen glanzen nog van de tranen. Maria van Tilburg (78) heeft net vanuit haar huis in Woensdrecht, via een livestream de begrafenis van haar broer gevolgd. Frans den Ouden was 73 jaar en is overleden aan het coronavirus. ,,Hij had tegen de dokters gezegd: ‘Ik wil 103 worden, dus doe er maar wat aan’”, vertelt Van Tilburg zichtbaar aangedaan. Dat heeft niet zo mogen zijn.