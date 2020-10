Moeierboom in Etten-Leur wint verkiezing ‘Boom van het Jaar’

De boomverkiezing is een initiatief van SBNL Natuurfonds en is voor het derde jaar gehouden. Het is een race tussen ‘markante’ bomen met een bijzonder verhaal. Het SBNL Natuurfonds vindt dat die verhalen meer bekendheid moeten krijgen.

De Moeierboom op de Markt in Etten-Leur, rond 1675 geplant, is wijd en zijd bekend in West-Brabant. De naam moeier (ofwel moeder) duidt erop dat het de oudste boom op de Markt is. Een andere verklaring voor de naam, aldus het Natuurfonds, is dat uit de stam scheuten schieten, waarvan jonge bomen worden gekweekt.

Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat de boom Vincent van Gogh inspireerde tot een tekening tijdens zijn verblijf in de regio in 1881. Kortom, de moeierboom heeft een lange historie die omgeven is met verhalen.

Goed toeven en mauwen

De linde is bovendien sinds jaar en dag een geliefde ontmoetingsplek in Etten-Leur. Onder het bladerdak is het goed toeven en mauwen. Het is overigens voor de derde keer op rij dat een Brabantse boom de verkiezing wint.

De jaarlijkse boomverkiezing begint al in het voorjaar als personen, een familie, vereniging, gemeente of bedrijf een boom kunnen nomineren. Een vakjury kiest vervolgens uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Die twaalf genomineerden werden eind augustus bekend gemaakt. Daarna kan iedereen tot 14 oktober om 12.00 uur stemmen op zijn/haar favoriete boom. De uitslag wordt de dag erop bekend gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de prijsuitreiking plaatsvindt. Vanwege de coronamaatregelen zal dit op bescheiden schaal gebeuren. De Moeierboom gaat Nederland nu vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the Year verkiezing, begin 2021.

