Moeder van opgepakte Bergün Varan: ‘Mijn dochters zijn niet zielig; zij hebben een keuze gemaakt’

Oud-sommelier van De Zwaan in Et­ten-Leur Wil­lem-Jan Klomp onverwacht overleden

16:35 DEN BOSCH/ETTEN-LEUR - Maître Willem-Jan Klomp, is onverwacht op 40-jarige leeftijd overleden. Hij was de gastheer van het Bossche sterrenrestaurant Noble. Tot 2017 was hij negen jaar lang maîte-sommelier van sterrenrestaurant De Zwaan in Etten-Leur.