Mobieltje in de fik? Naaktfoto op internet? In deze fabriek leren basisscholieren wat te doen!

ETTEN-LEUR - Je mobieltje onder je hoofdkussen heeft vlam gevat, een ex-vriendje van jou heeft een naaktfoto op internet gedeeld of iemand heeft je onder druk gezet je bankpas af te staan. Wat te doen? Je kunt het leren in de Risk Factory. Of in gewoon Nederlands de risicofabriek.

Razend enthousiast is ze (ook dit keer weer), Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur. Zo enthousiast dat de Veiligheidsregio haar gevraagd heeft de kar van dit regionale project voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen te trekken.

Venlo had er al een, Enschede ook en nu krijgt ook Brabant zijn Risk Factory. Tijs van Lieshout, de voormalige directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, stond aan de wieg van de eerste Risk Factory, die nu al een jaar of zes open is in Enschede. Het is daar een succes, volgens velen.

In Brabant is gekozen voor een locatie die voor alle scholen in de regio binnen drie kwartier te bereiken valt. Het werd de Dongecentrale in Geertruidenberg.

Veiligheid in huis, het voorkomen van brand en hoe ontsnap ik een huis waar rook het zicht belemmert. Leerlingen van een basisschool in Enschede ondervinden het aan den lijve. De Risk Factory is daar een groot succes.

In de centrale worden diverse ruimtes ingericht waarin verschillende scenario's worden nagebootst. Daar leren kinderen onder meer wat ze moeten doen als de vlam in de pan slaat, wat een dode hoek is in het verkeer of wat je zelf kunt doen om het milieu een handje te helpen.



De Vries: ,,Ik vind dit nou écht de manier waarop je kinderen iets kunt leren. In december zullen we iets doen met vuurwerk, discriminatie zal een thema zijn.”

Kinderen nemen deel aan tests om te zien of de gekozen scenario's geschikt zijn en werken. De risicofabriek gaat pas in januari écht open, voor in ieder geval een periode van vijf jaar. Maar op 28 april al wordt de aftrap gegeven, tijdens een officieel moment, in aanwezigheid van De Vries en de jeugdburgemeester van Etten-Leur, Danu Acs.