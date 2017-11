MKB Etten-Leur wil toeristisch fonds en een kleiner winkelhart

Het is een greep uit het wensenlijstje van ondernemersvereniging MKB Etten-Leur dat ze meegeven aan de politiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Wethouders moeten, als het aan de MKB ligt, mensen zijn met een gericht specialisme. ,,Mensen met ervaring in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, onderwijs of de zorg. We zijn voor wethouders in deeltijd, zodat je meer specialisten kunt benoemen", stelt voorzitter Cees van Veen van MKB Etten-Leur.

Levendiger

De MKB pleit voor een compact winkelhart waar naast horeca en detailhandel ook gewoond wordt boven de winkels of cafés. ,,Dat maakt het gebied levendiger. Je moet er voor zorgen dat een winkelgebied er 's avonds niet uitgestorven uitziet."

De oprichting van een Toeristisch Fonds is deze raadsperiode niet gelukt, toch wil het MKB na de verkiezingen een nieuwe poging wagen. ,,Zowel de sector als de gemeente moet investeren in dat fonds. Je hebt budget nodig om toerisme te bevorderen. Voer toeristenbelasting in, die inkomsten kunnen we gebruiken voor het promoten van de sector." Een city-marketeer is nodig om alle ontwikkelingen te coördineren. ,,Het toeristisch fonds, maar bijvoorbeeld ook plannen voor de detailhandel, zakelijke dienstverlening en horeca. Daar ligt een taak voor de gemeente. Een city-marketeer is de regisseur ", stelt Van Veen.

Onderwijs

Het MKB wil ook graag de samenwerking zoeken met het onderwijs en vindt dat de gemeente daarbij de verbindende schakel moet zijn. ,,We willen als MKB graag gastcolleges geven , waarin we een beeld schetsen van het bedrijfsleven. Er zit genoeg ervaring binnen de MKB."

Veiligheid in het winkelgebied laat nog te wensen over. De voetgangersgebieden worden regelmatig gebruikt door fietsers en brommers. ,,Dat moet veiliger. Ook is meer aandacht nodig voor straatverlichting en pleiten we voor beveiliging bij evenementen en in het winkelgebied. Extra AED's in de openbare ruimte zijn ook nodig. ,,Een verzorgd en veilig winkelgebied maakt dat mensen terugkomen."