Mkb'ers bewapenen zich tegen cybercrime in Etten-Leur

Een schadeplaatje van in totaal ruim zeven ton. Dat is wat Xander Koppelmans kwijt was toen zijn bedrijf, Studio PHGR in Goes, werd gehackt. De digitale inbreker verwijderde alle bestanden van zijn foto-, film- en ontwerpstudio, inclusief back-ups. Daardoor raakte hij uiteindelijk zijn bedrijf kwijt, kreeg hij een burn-out en ging zijn huwelijk stuk. ,,Zo groot kan de impact van een hackaanval van zo'n anderhalf uur dus zijn", zegt Koppelmans. De verbazing bij de andere ondernemers is groot, de toon voor de rest van de avond is gezet. Een hackaanval kan gevaarlijk zijn, als je je er niet goed op voorbereid.