'Mitch is de held van Smartlappenfestival in Etten-Leur'

Parkeren probleem bij bouwplannen Stationsplein Etten-Leur

13 oktober ETTEN-LEUR - Parkeren is vooralsnog de bottleneck bij de plannen rondom het Stationsplein in Etten-Leur. Het voormalige rabobankgebouw is in beeld voor 21 appartementen met op de begane grond een medisch centrum. Woonstichting Etten-Leur heeft plannen voor sociale woningbouw in het pand De 4 Leeuwen dat nu deels leeg staat.