Mislukte jatpoging? ‘Beeld van prinses Marijke in Etten-Leur was wellicht te zwaar voor dieven’

Column Lekkerst werken in Et­ten-Leur

12 januari Nergens zo lekker werken als in Etten-Leur. Voor mij persoonlijk gaat die vlieger niet meer op, want het heeft onze leiding behaagd ons kantoor te verplaatsen naar Roosendaal. Nee, het zijn de ambtenaren over wie ik het heb. Die hebben pas een leuk leven. Hoe ik dat weet? Uit een raadsvoorstel uit 2016, waarin wordt beschreven dat de klimaatbeheersing én de werkomgeving in zowel het stadskantoor als het Oude Raadhuis aangepast moeten worden. De regelinstallatie bijvoorbeeld is aan vervanging toe. Erger: ,,Feitelijk heeft de regelinstallatie nooit optimaal gefunctioneerd.”