Miranda de Vries nieuwe burgemeester Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Miranda de Vries wordt de nieuwe burgemeester van Etten-Leur. Zij volgt Heleen van Rijnbach op die per 1 december met pensioen gaat . De Vries is momenteel burgemeester in Geldermalsen en wordt op 20 december geïnstalleerd.

,,Ik ben enorm blij en vereerd", laat de 47-jarige De Vries weten. ,,Etten-Leur is voor mij een heel bewuste keuze geweest. Ik ben voordat ik heb gesolliciteerd eerst een paar keer gaan kijken in Etten-Leur. Elke keer was er wel wat te doen. Het is een ondernemende gemeente met veel vrijwilligers." De Vries wordt de eerste PvdA-burgemeester van Etten-Leur.

Politicologe

De Vries heeft redelijk wat politieke ervaring. Ze is afgestudeerd politicologe en is in 1999 gepromoveerd. Ze was vanaf 2006 wethouder in Zwijndrecht en is in 2011 benoemd tot burgemeester van Geldermalsen. Daar is ze recent voorgedragen voor een herbenoeming.

,,Ja zo loopt dat. Gelukkig krijg ik nu veel lieve appjes en berichtjes van de raadsleden in Geldermalsen. Ze hebben begrip voor mijn keus." De gemeente Geldermalsen houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. ,,Door een herindeling ontstaat de nieuwe gemeente West-Betuwe. Vaak wil een nieuwe gemeenteraad dan ook een nieuwe burgemeester. Het is goed zo."

Asielzoekerscentrum

De Vries kwam in december 2015 in Geldermalsen onder vuur te liggen toen ze wat te snel een asielzoekerscentrum met 1.500 plekken er door wilde duwen. ,,Ik heb daarvan geleerd. Als iets niet goed gaat leer je misschien wel meer dan als iets wel goed gaat. Ik ben er denk ik een betere burgemeester door geworden. Meer wil ik daar niet over kwijt."

De Vries ziet de burgemeesterspost in Etten-Leur als een gezonde uitdaging. ,,Een economische vooruitstrevende gemeente die de sociale belangen niet uit het oog verliest en waar veel aandacht is voor duurzaamheid. Dat spreekt mij aan."

Betrokken

Ook is het De Vries opgevallen bij haar bezoeken aan Etten-Leur dat de gemeente en de inwoners erg betrokken zijn bij elkaar. ,,Het is een gemeente waar veel te doen is. Ik zou zeggen, een hippe gemeente, maar dat klinkt misschien wat raar."

De Vries groeide op in Noord-Holland, woonde tien jaar in Nijmegen, vervolgens in Zwijndrecht en Geldermalsen. Ze is getrouwd en heeft twee zonen van 14 en 16 jaar.