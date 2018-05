Miniatuurracers strijken neer in Rucphen: alles op schaal, behalve de passie

Volledig scherm Snel wordt in de pitsstraat in Rucphen gesleuteld voordat een van de miniatuurautootjes zijn weg vervolgen kan op het circuit van De Baanbrekers. © Foto's Rob Zorn

Al snel is duidelijk waar al dat geweld op deze vrijdagmorgen vandaan komt. De modelautoracers van De Baanbrekers zijn dit weekeinde de gastheren van de eerste ronde van de Euro Nitro Series.

Paddock

Achter de hekken van het clubterrein sleutelen mensen driftig aan hun mini-autootjes in de paddock. Een ruimte zoals die ook bekend is van bijvoorbeeld het formule I-circus.

Even verderop draaien de wagentjes die al optimaal geprepareerd zijn koortsachtig hun rondjes over het 257 meter lange circuit van de Rucphense club. De gemiddelde deelnemer heeft daar een slordige dertien seconden voor nodig.

Pitsstraat

Naast de baan staan mensen paraat bij de pitsstraat om de wagentje bijtijds te voorzien van nieuwe brandstof. Ook steken zij een handje toe als er een snelle aanpassing uitgevoerd moet worden of als een ontspoord wagentje weer op de baan moet worden gezet.

Volledig scherm De coureurs staan op de trap om hun positie voor de training in te nemen. De hulptroepen zijn met de modelauto's op weg naar het circuit. © Rob Zorn

Daarboven staan de coureurs op een toren. Behendig laveren zij hun voortrazende bolides met hun afstandbediening door de vele bochten van het vijf meter brede circuit.

Bardienst

In de kantine van de club is het heel wat rustiger. Daar draait Eppo Cleiren zijn bardienst. De Hoogerheidenaar zit al zo'n 25 jaar bij De Baanbrekers.

Volledig scherm Eppo Cleiren van De Baanbrekers. De Hoogerheidenaar is al zo'n 25 jaar lid van de club. © Rob Zorn

Inmiddels is hij secretaris van de club. Cleiren moet dit keer deelname aan de Euro Nitro Series aan zich voorbij moet laten gaan wegens andere werkzaamheden voor zijn club.

Nitromethaan

Cleiren vertelt gedreven over zijn hobby. Over brandstoftankjes met nitromethaan die nodig zijn om de autootjes over de baan stuwen. Over deelnemers in de eliteklasse die aantreden met bolides op een schaal van 1 op 8.

Volledig scherm Er moeten nog wielen onder maar verder is nummer 8 zo te zien wel klaar om op het circuit gezet te worden. © Rob Zorn

En over professionele teams die buiten wedstrijden in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Australië nu dus ook Rucphen in hun agenda hebben staan. Over de gemiddelde liefhebber die toch al gauw voor 5.000 euro in de kofferbak van de auto heeft liggen als hij afreist naar een wedstrijd.

Finetunen

En over het eindeloze finetunen om ervoor te zorgen dat de wagentjes en de coureurs optimaal kunnen presteren. Zo te horen is alles op schaal, behalve de passie. ,,Dat is wel een mooie omschrijving", vindt Cleiren. ,,Die houden we erin."

Een van de professionele teams in Rucphen is Infinity uit Singapore. Twintig man sterk zijn ze afgereisd. Hun aanvoerder is de Japanner Kenji Taira, die ook nog eens eigenaar blijkt van modelautomerk Infinity.

'Better economics'

Hij vertelt dat hij zijn bedrijf destijds opgezet heeft omdat hij als liefhebber merkte dat hij niet makkelijk aan een eenvoudig te besturen modelauto kon komen. Hij zegt wel dat het op het dit moment in zijn wereldje op financieel vlak niet eenvoudig is. ,,We're hoping for better economics."

Volledig scherm Japanner Kenji Taira van het twintig man sterke modelraceteam Infinity uit Singapore is ook neergestreken in Rucphen. © Rob Zorn

Vrijdag was in Rucphen vooral een dag van trainen. In de rest van het weekend staan kwalificaties op het programma en daarna de eigenlijke wedstrijden. Net als in de reguliere autosport. Maar dat zal niemand verbazen.