Minder verkeer op Donkerstraat Etten-Leur en nee, er wordt niet vaker gecontroleerd

‘Eindelijk’ kan deze Et­ten-Leur­se theater­groep een nieuwe voorstel­ling spelen in De Kring

ROOSENDAAL - Meer gelijkheid en eenheid nastreven. Dat is het doel van de theatervoorstelling Iedereen Heeft Een Roodroze Hart dat op zondag 6 maart in De Kring in Roosendaal te zien is.

2 maart