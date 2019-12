Minder subsidie voor culturele activiteiten, meer voor sociaal-cultureel werk

Grote categorieën

Dat betekent overigens niet dat de gemeente in totaal niet meer geld in deze thema’s investeert, wel dat dít het maximale bedrag is dat beschikbaar is voor subsidies die nog binnen deze velden worden aangevraagd.

Verschuivingen

Op sommige andere terreinen zijn wel duidelijke verschuivingen zichtbaar. Zo zit er in 2020 iets minder dan 50.000 euro in de subsidiepot voor cultuur; in het afgelopen jaar was dat nog bijna 60.000 euro. Ook voor activiteiten die vallen binnen het Vangnetfonds - activiteiten die aansluiten bij het gemeentelijk minimabeleid - is minder beschikbaar: 10.000 euro in plaats van 22.500 euro in het afgelopen jaar.