Minder rente betalen als de wasmachine het begeeft in Etten-Leur

Poll Wereld spreekt drie dagen over witlof in Et­ten-Leur

11:36 ETTEN-LEUR - Etten-Leur staat aan de vooravond van een tweedaags symposium over witlof. Hotels zijn geboekt, het restaurant besproken. Vandaag arriveren zeker 130 gasten uit ten minste zes landen om over de witte stronkjes te spreken. Met als hamvraag: 'Hoe staat witlof er voor in 2030'?