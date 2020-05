Minder druk bij noodvoorzieningen huisartsen in Etten-Leur en Moerdijk

De huisartsenpost Etten-Leur die vanwege corona naar de polikliniek van Bravis aan Schoonhout verhuisde, blijft daar vermoedelijk zolang corona aanhoudt, al is het er minder druk geworden.

Dat zegt bestuurder Jan Verbaal. ,,We willen maximale veiligheid, voor patiënten en medewerkers. Het scheiden van patiëntenstromen om besmettingsrisico's te verkleinen, gaat daar prima omdat het er veel ruimer is dan in onze vestiging aan de Bredaseweg.”

Al een tijdje minder druk bij alle huisartsenposten

Jan Verbaal, bestuurder bij stichting Huisartsenposten West-Brabant. ,,We bekijken per week hoe het patiëntenaanbod is en zien al een tijdje dat het minder druk is bij alle huisartsenposten. Patiënten blijven weg en daarnaast wordt bijvoorbeeld ook niet gesport waardoor er minder blessures zijn."

De noodpraktijk die diverse huisartsen(groepen) samen in Zevenbergen inrichtten in een gemeentelijke voorziening voor jeugd en ouderen, is de laatste anderhalve week niet meer gebruikt.

Gebruik noodpraktijk Zevenbergen was bescheiden, gelukkig maar

Daan Evers, manager huisartsenpraktijk Tholos: ,,Het gebruik was gelukkig bescheiden met twee tot drie mensen per dag en nu zien we echt een terugloop in het aantal patiënten met luchtwegklachten, onder meer door het goede weer.”

Het scheiden van patiënten mét en zonder luchtwegklachten is een verplichte maatregel van de overheid om besmetting tegen te gaan. Dat scheiden blijven de huisartsen doen, benadrukt Evers, maar dan in de eigen praktijk, onder meer door spreekuren te spreiden over de dag en veel minder mensen in de praktijk toe te laten.

Nog steeds uitsluitend niet uitstelbare zorg bij de huisarts

De huisartsen die de noodpraktijk oprichtten, draaien nog steeds niet zoals voorheen. ,,We pakken de reguliere zorg weer op", zegt Evers, ,,maar dat gaat nog steeds uitsluitend om niet-uitstelbare, noodzakelijke zorg. Waar we vóór corona zo'n 20 tot 25 mensen in de wachtruimte zagen, zijn dat er nu 8 tot 9.”

Van de patiënten die zich 's avonds en in de weekeindes bij de huisartsenpost Etten-Leur melden, heeft een kwart luchtwegklachten. De overige driekwart komt met andere problemen.

Jan Verbaal: ,,We vragen van te voren heel goed uit wat de luchtwegklachten precies zijn en vooral of ze hoesten. Vaak hebben mensen dat zelf niet in de gaten en zitten ze in de wachtruimte toch te hoesten. Indien nodig worden ze getest.”

Pluim voor de doktersassistenten die veel en goed werk doen

Dat uitvragen gebeurt vaak door assistentes en daar wil Daan Evers uit Zevenbergen even de focus op richten. ,,Die mensen doen ontzettend veel en goed werk. Ze verdienen naast de verpleegkundigen en artsen echt een pluim.”