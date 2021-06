Minder coronamaatregelen? Meer ruimte om afvaldumpers aan te pakken

Dat blijkt uit een brief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de inzet van Etten-Leurse boa's in de eerste helft van 2021.

Die hadden hun handen lange tijd meer dan vol aan het handhaven van coronamaatregelen. Zo schreven de boa's 76 boetes uit voor ongeoorloofd samenscholen en 25 voor overtreding van de avondklok. ‘Helaas gaat deze vorm van handhaving ten koste van andere vormen van handhaving’, staat in de brief. Pas de laatste weken is er weer meer ruimte om ‘gewoon’ op pad te gaan in de verschillende wijken, in plaats van vooral op incidenten te reageren.