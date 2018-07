Milko van Herman Renz runt vlooiencircus op kermis in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Nieuwe attracties, oude tradities en een flinke dosis nostalgie maken van de Etten-Leurse kermis een bijzonder complete kermis. Het was wel warm, afgelopen weekend. Daar kunnen de vlooien van Milko Steijvers over meepraten.

,,Ik heb net al drie vlooien uit het zwembad moeten jagen", zegt Steijvers grappend. ,,Ik heb ze gezegd dat ze vanavond na elf uur pas mogen relaxen." De voormalig directeur van circus Herman Renz is dit jaar, heel nostalgisch, een vlooiencircus begonnen. ,,Ik was directeur van het grootste circus, nu van het kleinste."

Etten-Leur is de vierde kermis die de clown/circusdirecteur aandoet. ,,Ik richt me vooral op de grotere kermissen", zegt hij. ,,Ik sta hier omdat de marktmeester me persoonlijk heeft uitgenodigd."

Het is warm in zijn minicircus, maar dankzij twee ventilatoren goed uit te houden. Ongetwijfeld beter dan in het berenpak van mascotte Dicky de Beer, die samen met een even verhitte Bumba rondwandelt om met eenieder op de foto gaat. ,,Het is in het pak nog tien graden warmen dan buiten", klinkt vanuit de berenkop. ,,Maar het ventileert gelukkig goed."

Kerk en kermis zijn van oudsher met elkaar verweven. De eerste kermissen ontstonden immers uit jaarmarkten die gekoppeld waren aan de wijding van een parochie of een andere kerkelijke feestdag. In Etten-Leur wordt aan deze verbondenheid vorm gegeven door de kermis-mis. Zondagochtend vond deze vrolijke kerkdienst voor de vijftiende keer plaats, waarbij de gemeenschap in plaats van in de kerkbanken nu eens in de botsauto's zat.

Het Europarad, het grootste reuzenrad van Nederland stond er dit jaar voor het eerst. Maar liefst veertig meter ging Isabeau Schrijver (8) de lucht in, samen met de vriend van haar moeder. Haar eigen huis heeft ze niet kunnen zien, wel zag ze heel in de verte de windmolens. ,,En alle mensen leken heel klein", zegt ze. Haar zus Rosalie (12) is zojuist in de breakdance geweest. De naast het reuzenrad geplaatste Sound Machine, een attractie van het type, snel, wild en niet geschikt voor mensen met een zwakke maag, staat er dit jaar eveneens voor het eerst.

De vriendinnen Luna, Logan, Lindsay en Nadia moeten een maag van beton hebben. Voor ze in het apparaat stapten dat het horizontaal, verticaal en om de as zou laten tollen, hebben ze elk al drie ijsjes op. Alleen de vijfde vriendin, Mees, sloeg deze attractie graag even over. ,,Heel gaaf", is het unanieme oordeel van de meiden die zich zojuist alle kanten op heeft laten slingeren. ,,Je hoofd zwaait alle kanten op", zegt Logan. ,,En hij gaat heel hoog. Daarbij lijkt het alsof je benen helemaal dood gaan," vult Lindsay aan. Nadia meent dat zij waarschijnlijk degene was die het hardste schreeuwde. Daar is de gehele groep het, zonder overleg, over eens. En ze willen nog wel een keer. Ook dat staat vast.