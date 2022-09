Miljoenen euro’s schade door treinbrand Etten-Leur: ‘Sprake van bodemvervuiling’

Et­ten-Leur neemt stokje over van Rucphen en gaat actiever in de weer met vuilniszak en afvalknij­per

Weer of geen weer, leerlingen van het Munnikenheide College in Etten-Leur gaan voortaan iedere week op pad met afvalstok en vuilniszak. Dat doen ze in het kader van het convenant Samen schoon naar school dat maandag ondertekend werd.

19 september