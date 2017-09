Mike (33) uit Etten-Leur vast in India: slachtoffer van persoonsverwisseling of drugsleverancier?

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Zondebok en slachtoffer van een persoonsverwisseling? Of drugsleverancier van honderden software ingenieurs, rijke tieners en filmsterren in de Indiase stad Haiderabad? Vrienden en familie van Mike K. (33) zijn overtuigd van het eerste. Indiase autoriteiten denken het tweede.

Deze zomer is de in Zevenbergen en Etten-Leur opgegroeide IT-expert 'breaking news' in Zuid-India. Bij een inval in zijn appartement in Haiderabad, de hoofdstad van de deelstaat Telangana, vond de politie eind juli 2,6 gram van de designerdrug dimethyltrytamine.

10 jaar

Niet veel voor Nederlandse begrippen, maar voldoende om hem in voorarrest te houden. Als het onderzoeksteam van het Telangana Prohibitional Excise Department - een soort accijnzenpolitie - gelijk krijgt, staat de Nederlandse huisvader tien jaar te wachten in een stinkende Indiase cel.

Maar vrienden en familie voeren campagne voor de Nederlander op sociale media. Met persoonlijke filmpjes en via de site www.petities24/com/free_mike proberen ze de druk op te voeren.

Psychedelische drugs

K. werd op 26 juli aangehouden als onderdeel van een grote zuiveringscampagne tegen het toenemende gebruik van psychedelische drugs in de enorme IT- en filmwereld rond Haiderabad, ook wel bekend als Tollywood. Ze zien Mike als sleutelfiguur in de drugshandel en noemen zijn aanhouding in lokale media een doorbraak.

Bij de acties werden tot nog toe twaalf bekende Indiase acteurs, actrices en andere kopstukken uit de filmindustrie opgepakt en verhoord. In de Indiase media, die smullen van de zaak, ontkennen ze ooit drugs te hebben gebruikt.

Quote Het is natuurlijk makkelijk om in zo'n zaak een Europeaan te framen. Hij is een mooie zondebok Mary, Indiase echtgenote

Rechercheurs hebben verklaard dat K. in beeld kwam doordat opgepakte drugsdealers zijn naam lieten vallen. Volgens een official kocht hij drugs bij criminelen in Nederland en stuurden vrienden die in 'pakketjes voor het werk' op naar India, onder meer via zijn nietsvermoedende moeder.

De vrouw wil niet reageren in de krant om de zaak van haar zoon niet te schaden. Wel weet ze zeker dat hij onschuldig is.

Softwarebedrijf

Mike K. groeide op in Zevenbergen en Etten-Leur. In 2007 begon de jonge IT-specialist met zijn vader een softwarebedrijf en belandde hij in Haiderabad, het tweede IT-centrum van India. Mike ontmoette er zijn Indiase echtgenote Mary. Nadat zijn vader kwam te overlijden woonde zijn gezin enige jaren bij zijn moeder. Vorig jaar vestigde hij zich weer in Haiderabad.

Felle kritiek

In een interview met de Indiase tv-zender Raj News levert echtgenote Mary felle kritiek op het onderzoek. Volgens haar zijn alle beschuldigingen vals, ontbreekt het bewijs en publiceren de media tegenstrijdigheden.

Zo zou er een lijst met namen van 1.200 drugsgebruikers zijn gevonden op de iPhone of laptop van Mike, maar beweren media ook dat rechercheurs zijn computers niet open krijgen omdat Mike zijn password niet wil of kan geven.

,,Het is natuurlijk makkelijk om in zo'n zaak een Europeaan te framen. Hij is een mooie zondebok", zegt de Indiase. Ze is ervan overtuigd dat haar man 'alleen in deze rotzooi is gerold, omdat hij bepaalde mensen kent'.

Persoonsverwisseling

Ze vermoedt bovendien dat sprake is van persoonsverwisseling en dat de politie de verkeerde heeft gearresteerd: ,,Er is in onze kringen een man die precies op Mike lijkt, dezelfde baard en dezelfde haarstijl."

Net als vrienden omschrijft Mary Mike als een stabiele, sociale, vriendelijke man, een uitstekende vader en gepassioneerd ondernemer, niet iemand die zich met drugs inlaat. ,,Iedereen steekt zijn handen voor hem in het vuur", klinkt het in koor.

Trauma

De vrouw zegt dat de golf van publiciteit in India het leven van haar gezin heeft verwoest. Mike is ontslagen door zijn Amerikaanse werkgever. Haar 16-jarige zoon, die tijdens de inval alleen thuis was met een doodzieke tante, heeft een trauma aan de actie overgehouden. De tante is drie dagen later overleden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de gebruikelijke consulaire bijstand te verlenen aan de in de Chanchalguda gevangenis gedetineerde Nederlander. Medewerkers van het consulaat in Mumbai zouden afgelopen week een eerste bezoek aan hem brengen, zegt woordvoerder Roel van der Meij.

Juridische vraagtekens

Voor zover bekend ontkent K. de verdenkingen. In lokale media beklaagde een onderzoeker zich over de Nederlander: ,,Hij is een harde noot om te kraken."

Intussen zijn er in India juridische vraagtekens gerezen over de kwaliteit en status van het strafonderzoek. Het gerechtshof in Haiderabad bekijkt of het accijnsbureau van de deelstaat wel bevoegd is om de geruchtmakende drugszaak te behandelen.

Onderzoek

De dienst heeft op drugsgebied vooral een preventieve taak. Volgens een plaatselijke politicus moet de vervolging, zeker gezien het internationale karakter, overgenomen worden door een reguliere (landelijke) politiedienst.

Mary hoopt dat de Indiase autoriteiten snel in Nederland op onderzoek uitgaan: ,,Daar is hij nooit met de politie in aanraking geweest. Hij is totaal onschuldig."