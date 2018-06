Midzomer Party à Go-Go: 'Niet oud, maar enigszins gedateerd'

Stress bij de organisatie, Stichting Etten-Leur Promotion (STEP), in het Waaggebouw. De biertap doet het niet. Alle zeilen bij. Geen paniek. Er is gelukkig nog een tweede tap waaruit 'bier van toen' stroomt, terwijl uit de speakers de gouwe ouwe 'What shall we do with the drunken sailor' klinkt. Het is een van de eerste nummers van een band die geformeerd is rond accordeoniste Petra Mills en drummer Jack Wijnen. ,,Dit is heel bijzonder", zegt oud-artiestenmanager Kees de Brouwer, die het programma aan elkaar praat. ,,Na 40 jaar treden ze weer met elkaar op. Ze spelen muziek die ze in de jaren zeventig ook op heel wat feesten en partijen hebben gespeeld."