Midden in de nacht fitnessen? Dat kan straks in Etten-Leur

De keten heeft in het hele land een kleine honderd vestigingen, onder andere in Breda, Zundert, Made en Hoogerheide. En binnenkort dus ook in de spoorzone in Etten-Leur. ,,Daarmee wordt de eerste feitelijke aanzet gegeven tot de herontwikkeling van het Stationsgebied, waar de gemeente echt een mooi verblijfsgebied van gaat maken”, zegt René Maas van bouwbedrijf Maas Jacobs. Dit bedrijf uit Zundert kocht de voormalige school en gymzaal aan de Spoorlaan 19-21. De school wordt nog verhuurd en Maas Jacobs respecteert die contracten. ,,Maar op termijn willen we ook met dat gebouw wel iets doen. Sloop, stukje nieuwbouw misschien, dat staat nog niet vast", zegt Maas.

Feestdagen

De gymzaal wordt nu al opgepimpt en verbouwd tot fitnesscentrum. Volgens Franken voorziet dat in een behoefte aan een groeiende groep mensen, die ook buiten de tijden dat de reguliere fitnesscentra geopend zijn, aan hun lichaam en gezondheid willen werken. ,,We zijn ook het hele weekend open en op feestdagen", zegt Franken. Hoewel de sportschool ook in de nacht open is, verwacht hij dan geen grote toeloop. ,,Maar wel bijvoorbeeld rond 23.00 uur, of middernacht, zijn we open voor mensen die na een late dienst nog willen sporten.

In die nachtelijke uren is er geen begeleiding aanwezig. Franken: ,,Mensen krijgen een eigen tag waarmee ze binnen kunnen. We werken met camera's met gezichtsherkenning, die aanslaan wanneer er iemand binnenkomt die niet herkend wordt. Voor de sporters hangen er keycords met een hanger waarmee ze hulp in kunnen roepen als er iets zou gebeuren wat niet in de haak is. Dus de veiligheid is voldoende gewaarborgd.”