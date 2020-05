Michiel en Maria toveren je achtertuin om tot camping - mét animatieteam, als je wilt

Eén keer per week houdt een kinderboek het virus even op afstand

6 mei ETTEN-LEUR - ,,Die Nobelaer is dicht, we mogen niks - en dan is er steeds die ene keer in de week dat we eventjes tóch artiesten welkom mogen heten. Dat het heel even normaal voelt. Bijna alsof je uit die crisis bent.”