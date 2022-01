Michel ziet oorlogstaferelen, maar geniet vooral: ‘Al die aanmoedigingen. Ik krijg nog tranen in mijn ogen’

Dubbel gevoel bij officiële oplevering nieuwe Nobelaer: ‘Wel een traantje weggepinkt’

ETTEN-LEUR - Hoe trots ze ook op de nieuwbouw is: echt goed voelt de oplevering op deze manier niet. Nobelaer-bestuurder Hilda Vliegenthart staat op vrijdagmiddag alleen in de centrale hal in het gebouw, voor het eerst met de sleutel in haar hand. ,,Zo gaaf dit. En ook zo balen dat er nu wéér een mijlpaal is die we niet samen vieren.”

