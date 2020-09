Michel Gottmer stopt na 55 jaar als beiaardier in Etten-Leur

Quote Ik ben nooit met tegenzin naar boven gegaan Michel Gottmer De klim omhoog is elke keer weer een belevenis. Ook na al die jaren. Opmerkelijk kwiek neemt Michel Gottmer de stenen draaitrap. Later volgen ladders, steil omhoog, alsof ze naar de hemel willen reiken. Overal imposante balken, van eeuwenoud hout. De klokkenzolder is indrukwekkend. Eén klok dateert nog uit de zeventiende eeuw.



Gottmer kent de hele geschiedenis van de toren. ,,Die klok weegt 1600 kilo." De andere twee klokken zijn van recenter datum. Een nieuwe trap volgt, naar het klavier dat sinds 1965 door Gottmer wordt bespeeld. Eenmaal bovenin de toren betreedt de beiaardier een andere wereld. Die paar vierkante meter met uitzicht over half West-Brabant zijn helemaal van hemzelf. ,,Ik ben nooit met tegenzin naar boven gegaan. En als ik speel, voelt het telkens weer als een feest."

Eenzame hoogte

Bang op die eenzame hoogte is Gottmer nooit geweest. Nou ja, één keer dan, lang geleden. Een storm zonder weerga. ,,Het lawaai van de wind was oorverdovend. Ineens was het alsof de toren heen en weer stond te bewegen. Toen ben ik wel als een haas naar beneden gegaan."

Het carillon was er al vroeg in zijn leven. Op weg naar de middelbare school, met de fiets vanuit Kralingen naar een ander deel van Rotterdam. Ter hoogte van het stadhuis op de Coolsingel hoorde Gottmer altijd het getingeltangel van het carillon. ,,Ik vond het spel intrigerend." Later als conservatoriumstudent in Utrecht herhaalde de geschiedenis zich, nu met het carillon van de Dom. ,,Een schitterend geluid."

De liefde en de muziek voerden Gottmer destijds naar Etten-Leur. Hij werd in 1962 organist in de Lambertuskerk en koordirigent. Gottmer is nog altijd kerkorganist in de Lambertus. ,,Dat blijf ik doen, zolang het kan." De akoestiek in die neogotische kerk is bijzonder. ,,Het klinkt als een kathedraal."

Quote Het wordt weleens het meest democrati­sche muziekin­stru­ment ter wereld genoemd Michel Gottmer

Gottmer, destijds ook docent aan muziekschool Sint-Frans, spitste de oren toen hij hoorde dat het gemeentebestuur dacht aan het plaatsen van een carillon. Sinds 1965 laat hij Etten-Leur genieten van zijn beiaardspel. ,,Het wordt weleens het meest democratische muziekinstrument ter wereld genoemd. Iedereen kan het horen." Zeker in Etten-Leur is dat het geval, met de klokken in een open lantaarn. ,,Daardoor dragen de klanken ver, over de hele stad."

De beiaard in de Van Goghkerk is gemaakt bij Eijsbouts, een naam die klinkt als een klok. Als liefhebber kan Gottmer urenlang over het instrument praten. De stokken worden met de vuisten bespeeld. Arme toetsen, denk je bijna. Het is de schijn die bedriegt. ,,Ook met de vuisten kun je heel goed nuanceren. Het is bijna de touché van een piano. Eigenlijk is het een hele lichte aanslag. Het gaat niet om de kracht, wel om de snelheid."

Het samenspel van pedalen, stokkentoetsen, tuimelaars en klepel laat de 48 klokken harmonisch klinken, in elk denkbaar genre. De beiaard heeft onbegrensde mogelijkheden. ,,Je kunt heel subtiel en ingetogen spelen, tot het meest uitbundige fortissimo."

Oogziekte

Quote Ik ben veel kwijtge­raakt. Maar er is ook veel moois voor in de plaats gekomen. Michel Gottmer Veertig jaar geleden openbaarde zich bij Gottmer een ernstige oogziekte. ,,Mijn gezichtsvermogen is flink beperkt. Ik zie nog voor 10 procent." Door die beperking heeft Gottmer zijn werkwijze flink moeten aanpassen. ,,Ik heb alle stukken uit het hoofd geleerd. Bladmuziek lezen zit er niet meer in. Als ik iets instudeer moet ik het notenschrift eerst ontcijferen."



Gottmer heeft met zijn beperking leren leven. ,,Ik ben veel kwijtgeraakt. Maar er is ook veel moois voor in de plaats gekomen." Een voorliefde om te improviseren heeft hij altijd gehad. ,,Noodgedwongen heb ik daar mijn specialisme van gemaakt."

Sinds jaar en dag speelt Gottmer op woensdagmorgen in Etten-Leur tijdens de weekmarkt. Ook organiseerde hij regelmatig concerten met gastbeiaardiers. Intens tevreden stond de stadsbeiaardier dan beneden op het plein te luisteren. ,,Mooi hoe die klanken langs de oude gevels meanderden. Dat zijn echt geluksmomenten."

Koningin Beatrix

Er waren veel bijzondere concerten in zijn 55-jarige loopbaan als stadsbeiaardier. Gottmer luisterde een bezoek van Koningin Beatrix aan de stad op met zijn beiaard. Ook de Amerikaanse ambassadeur Paul Bremer mocht aan zijn diner in sterrenrestaurant De Zwaan meegenieten van het carillon. ,,Er werd een extra raam open gezet."

Roland Peijnenburg van De Zwaan verzorgde ook een bijzondere lunch bij zijn 40-jarig jubileum als stadsbeiaardier. ,,Hier, op de omloop van de toren, samen met burgemeester Hans van Agt, alles erop en eraan, tot champagne toe."

Er schiet Gottmer nog een anekdote te binnen. De dag dat alle elektriciteit in heel Etten-Leur uitviel. Uiterst voorzichtig begon de stadsbeiaardier aan de afdaling, in een plots donkere toren. ,,Totdat ik de koster omhoog zag komen, met een lampje. Hij was me gelukkig niet vergeten."

Einde van een tijdperk

Lang combineerde Gottmer zijn werk als stadsbeiaardier in Etten-Leur met eenzelfde functie in Roosendaal. Na 44 jaar werd Toni Raats in Roosendaal zijn opvolger. Natuurlijk blijft het carillon in de Van Goghkerk bespeeld. Jan-Sjoerd van der Vaart neemt het stokje over. Gottmer stopt op eigen verzoek. ,,Ik merk dat mijn spel met het klimmen der jaren minder aan het worden is."

Het voelt als het einde van een tijdperk, ook voor Gottmer zelf. ,,Weemoed hoort er zeker bij. Maar ik onthoud vooral alle mooie momenten. Het was een voorrecht om dit carillon te mogen bespelen."