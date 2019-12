Michel (48) uit Etten-Leur maakt ware kunstwerken van Playmobil voor evenementen en musea

Zijn grootste kunstwerk ooit was de oude stad Babylon. Die kostte hem een half jaar aan voorbereiding en werd gemaakt op een plaat van acht vierkante meter. ,,Toen ik jong was, kreeg ik wat Playmobil. Toen ik een jaar of dertien was, speelde ik er niet meer mee. Ik heb uiteindelijk zelfs wat verkocht. Daar heb ik geen spijt van, hoor. Ik werk niet met de oude ontwerpen.”