Met voorkeurstemmen in de Etten-Leurse raad of toch niet?

ETTEN-LEUR - Clasien de Regt kan haar blijdschap niet op. Ze is met 193 stemmen met voorkeur in de raad gekozen voor Leefbaar Etten-Leur. Sonja van den Berge haalde meer dan 300 stemmen voor GroenLinks, maar gunt haar zetel aan Simon Jacobs. ,,Het is tijd dat de jongeren het overnemen."

,,Ik had er echt op gehoopt", vertelt De Regt. ,,Maar dan moet het nog wel gebeuren." Pas om 03.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag kwam er in Etten-Leur duidelijkheid over de definitieve zetelverdeling en wie er al dan niet met voorkeurstemmen in de gemeenteraad zou komen. ,,Het duurde echt veel te lang."

Hobby

Uiteindelijk overheerst de blijdschap. ,,Raadswerk is voor mij een uit de hand gelopen hobby." De Regt draait al zestien jaar mee in de politiek, maar gaat nu voor het eerst voor Leefbaar Etten-Leur de raad in. Samen met Louis Roks vormt ze naar eigen zeggen een goede tandem.

De Regt begon haar politieke carrière als burgerlid bij het APB in 2002. Voor die partij kwam ze in 2006 in de gemeenteraad, twee jaar later stapte ze over naar de VVD. Die partij verliet ze in 2015 om als zelfstandige fractie verder te gaan. Nu heeft De Regt zich aangesloten bij Leefbaar. ,,Het maakt niet uit wat voor kleur de kat heeft, als hij maar muizen vangt", lacht De Regt laconiek. ,,Louis Roks en ik vertrouwen elkaar, dat is heel belangrijk."

Sonja van den Berge voor en Josje Eggenkamp verlaten in 2014 per fiets de raadszaal. Ze doen niet mee aan de verkiezingen.

Geen lijstduwer

Sonja van den Berge stond nummer 5 op de lijst voor GroenLinks en fungeerde niet als lijstduwer. Toch heeft Van den Berge nooit de intentie gehad opnieuw de gemeenteraad in te gaan. ,,Dat was binnen de partij bekend en dat heb ik ook goed gecommuniceerd naar mijn kiezers." Wel wilde Van den Berge graag op de kieslijst staan. ,,Ik heb twaalf jaar ervaring. Het is goed om ervaren namen op de lijst te hebben. Maar van begin af aan was duidelijk dat ik mijn zetel door zou geven." Dat ze meer dan driehonderd stemmen binnenhaalde komt volgens Van den Berge ook omdat ze de eerste vrouw op de lijst is.

Jeugd

GroenLinks besloot vier jaar geleden niet mee te doen aan de verkiezingen omdat Sonja van den Berge en Josje Eggenkamp het na twaalf jaar welletjes vonden. ,,We wilden dat de jeugd het overnam. Die hadden we toen niet voldoende. Nu gelukkig wel. Laat de jongeren het stokje maar overnemen."

Schrikken