Met opgeheven hoofd stoppen met Tilia: ‘We hebben het goed gedaan. En ook dit besluit is goed’

Senioren­raad Et­ten-Leur worstelt boos door: ‘En het wordt alleen nog maar erger’

ETTEN-LEUR - De Seniorenraad werkt zich heel wat slagen in de rondte, maar krijgt in Etten-Leur tot zijn frustratie geen deuk in een pakje boter geschopt. Dus blijven knellende thema's actueel. Zoals een ouderenbeleid, goede huisvesting voor de doelgroep en hoe gaat het met de zorg, straks?

27 mei