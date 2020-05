Met of zonder plexiglas, deze rij-instructeurs gaan weer les geven

Broer van Arnold die met zijn vrouw bij vliegramp Tripoli omkwam: 'Hun hond jankte hartver­scheu­rend’

11:38 LAGE ZWALUWE/ KLEIN-ZUNDERT Dinsdag is het tien jaar geleden dat bij hoofdstad Tripoli in Libië een vliegtuig van Afriqiyah Airways crashte. Er kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Ook Arnold (68) en Nel Schuurs (67) uit Klein-Zundert. Het is een gebeurtenis die broer Vincent Schuurs haarscherp in het geheugen staat gegrift.