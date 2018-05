Met een verstandelijke beperking de sterren van de hemel dansen: 'Dit is al de vijftiende keer dat ik afdans'

ETTEN-LEUR - Een bont gezelschap van jongens, meiden, mannen en vrouwen stal gisteravond de show in wijkgebouw De Linde in Etten-Leur. Ze hebben twee dingen met elkaar gemeen: een verstandelijke beperking én ze dansen de sterren van de hemel.

Met een lach van oor tot oor kijkt Tessa van Eekelen naar haar cliënten. ,,Dit is toch genieten!'' Van Eekelen is vrijwilliger bij Stichting Swing, een stichting die vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking organiseert.

Tweeëndertig cliënten hebben zich een jaar lang voorbereid op het 'afdansen' dat plaatsvindt. De 30-jarige Remy Wouters uit Breda is één van hen. Nerveus is ie niet. ,,Dit is de vijftiende keer dat ik afdans, dus ik ben wel wat gewend.''

Gezonde spanning

Volledig scherm De uitstraling is het belangrijkst: ,,Ze moeten er plezier in hebben.'' © Johan Wouters / Pix4Profs Marlou Goossens van 32 uit Zundert heeft wel een beetje last van gezonde spanning. Ze danst de foxtrot, samba en de rumba. ,,Daar oefenen we heel lang op!'' Van die zenuwen is niets te zien als Marlou haar entree op de dansvloer maakt. Zodra haar naam wordt omgeroepen, maakt ze een diepe buiging richting de jury.



De foxtrot wordt ingezet en ze draait en zwaait met een vrijwilliger op de maat van de muziek alle kanten op. ,,Alle cliënten dansen vanavond met een vaste partner'', zegt jurylid en zangeres Anita Christianen. ,,De danspartners zijn allemaal vrijwilligers.''

Uitstraling

Christianen, bekend van onder andere het nummer Die kleine Merel van The Rapsodies, is voor het tweede jaar jurylid. ,,Ik let erop of iedereen in de maat danst en of ze de pasjes goed doen.'' Maar het belangrijkste vindt Christianen de uitstraling van de dansers. ,,Ik wil zien dat ze er plezier in hebben.'' Daar ontbreekt het de deelnemers in ieder geval niet aan.

Na de foxtrot is het tijd voor de Engelse wals. ,,De heren beginnen met links, de dames met de rechtervoet'', klinkt het door de microfoon. Somewhere Between van Dolly Parton wordt ingezet en wederom schuifelen de paren over de dansvloer. Marlou, rugnummer 94, straalt. Niet alleen de deelnemers hebben een leuke avond. Ook het aanwezige publiek dat voornamelijk uit familieleden en vrienden bestaat, kijkt het geheel breed lachend aan.

Laatste keer

Zo ook Gerda Diepstraten uit Etten-Leur. Haar dochter Miranda danst na zeven jaar voor de laatste keer af. ,,Te veel last van haar voeten, helaas.''

Volgens Diepstraten is het dansen dat door Stichting Swing wordt georganiseerd niet alleen gezellig. ,,Miranda is er in die zeven jaar echt ontzettend op vooruit gegaan. Als we naar een dansfeestje gaan, hoeft ze niet aan de kant te staan, maar kan ze volop meedoen. Het is ontzettend leuk dat er een organisatie is die dit allemaal regelt.''

De stichting bestaat momenteel uit 38 vrijwilligers, maar daar mogen er volgens bestuurslid Wies van Boheemen wel een aantal bij komen. ,,Met dit groepje mensen moeten we alles organiseren. Dat is geweldig, maar extra handjes zijn zeker welkom om dit te kunnen blijven doen. Met Stichting Swing organiseren we niet alleen stijldansavonden, we hebben bijvoorbeeld ook een biljartclub en een discoavond. Er gaat veel tijd in zitten.''