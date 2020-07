Met een flinke omweg tóch nog naar een fijne musical

ETTEN-LEUR - ,,Even leek het alsof de musical helemáál niet door kon gaan”, vertelt Lotte (12). ,,Daar werd ik heel verdrietig van.” Gelukkig bleek de weg naar de musical geen doodlopende straat, maar een route met vele omleidingen. Gisteravond stond groep 8 van De Klankhof ‘gewoon’ op het podium in de grote zaal van Nieuwe Nobelaer. Mét publiek.

Een normaal jaar was dit natuurlijk niet, vertellen leerlingen Lotte, Zhenga en Milan. Dat had ook gevolgen voor de voorbereiding op hun musical Junglebeat. Milan (12): ,,Eerst zou er een normale musical komen. Toen een zonder publiek. Toen helemaal geen...” Zhenga (11): ,,...en tussendoor kregen we nog te horen dat we niet mochten zingen, vanwege het virus, alleen playbacken.”

Quote Eerst zou er een normale musical komen, toen een zonder publiek, toen geen, toen zonder zingen... Leerlingen groep 8 De Klankhof

Dat zingen mocht uiteindelijk toch. En er kwam nét op tijd een versoepeling van de maatregelen, zodat de leerlingen hun musical alsnog live konden spelen: met hun ouders en broertjes en zusjes in de zaal. ,,Het maakt voor de kinderen een hoop goed, dat we de musical min of meer normaal kunnen opvoeren”, denkt juf Tessa Schouw.

Haar leerlingen hebben de musical in een waanzinnig tempo ingestudeerd. ,,De liedjes hebben ze al geleerd toen iedereen nog thuis werkte. Voor de gesproken tekst hadden we drie weken, toen de school weer helemaal open ging. Kort!” In het begin was dat spannend, zeggen de kinderen. ,,Maar na een week hadden we zóveel scènes geleerd, dat we wisten: het komt wel goed”, vertelt Zhenga.

Ook een film

Wat trouwens niet lukte, was de musical ook live opvoeren voor de rest van de school. Daarvoor is een oplossing gevonden: gistermiddag werd een film opgenomen van de musical, die volgende week op school wordt vertoond.

Half maart was er voor het laatst een voorstelling met publiek in de grote zaal bij Nieuwe Nobelaer. De leerlingen van De Klankhof waren gisteren de eerste artiesten die er weer met mensen in de zaal mochten optreden.

Vier scholen in Nieuwe Nobelaer

Vier scholen spelen hun musical dit jaar in het cultuurcentrum, vertelt directrice Hilda Vliegenthart (ooit zelf lakei in haar eigen groep 8-musical). Iets meer dan normaal, omdat Nieuwe Nobelaer nadrukkelijk hulp aanbood aan scholen die dat prettig vonden. Sommigen namen in de grote zaal een film op om later te vertonen voor familie van de leerlingen, anderen treden er op voor een ademend publiek.