Met duurzaamheid alleen kan Alwel huurders niet verleiden

POLLROOSENDAAL/ETTEN-LEUR Elk Nederlands huis moet in 2050 draaien op duurzame energie: zonder aardgas en zonder ‘vuile’ elektriciteit. Maar niet elke bewoner loopt over van enthousiasme voor die veranderingen. Corporatie Alwel over struikelblokken en over de kunst van het verleiden, die zo’n belangrijke rol speelt in deze energierevolutie.

Niets doen is geen optie, om maar een cliché uit de kast te halen. Blijven we broeikasgassen uitstoten, dan blijven we ook de klimaatverandering verergeren - en dan laten we onze kleinkinderen een hete en onaangename wereld na. Maar ja: hoe haal je mensen ertoe over om nú stof en gedoe in huis te accepteren, omdat het zeewater anders in 2150 wel erg hoog staat?

De verduurzaming van de woningvoorraad is een complexe en gigantische klus, waar corporaties een belangrijke rol in spelen. Want zij bezitten bijna één op de drie woningen in ons land.

Alwel bezit zo’n 25.000 woningen in Roosendaal, Etten-Leur en Breda. De corporatie heeft eerst geprobeerd om huurders te overtuigen met rationele argumenten alleen, vertelt bestuurder Karo van Dongen. ,,Er liep bijvoorbeeld een proefproject in de wijk De Baai in Etten-Leur. Daar wilden we kijken of bewoners interesse zouden hebben in een renovatieproject, als dat zich puur richtte op maatregelen om de woning energiezuiniger te maken.”

Het korte antwoord: nee. ,,Ook al leg je uit dat de energierekening meteen daalt en dat het wooncomfort met betere isolatie verbetert.” Mensen hebben geen zin in bouwvakkers en ‘gedoe’, als ze niet het gevoel hebben dat ze er genoeg voor terugkrijgen. En duurzaamheid alleen, ontdekte Alwel, vinden de meeste huurders niet genoeg.

Eén generatie de tijd

Dat is een probleem, omdat corporaties de komende dertig jaar al hun woningen moeten verduurzamen. In 2050 mag geen enkele woning meer zijn aangesloten op het gasnet, want aardgas is een bron van CO2. En ook de elektriciteit in huizen moet over dertig jaar helemaal uit duurzame bronnen komen - zon, wind, misschien waterkracht.

Alwel heeft één generatie de tijd om het bestaande woningbezit klaar te stomen voor die radicaal andere energievoorziening. Met veel betere isolatie, zodat minder energie nodig is om huizen te verwarmen. En met installaties die niet verwarmen met behulp van aardgas, maar bijvoorbeeld door warmte uit de bodem of buitenlucht te benutten.

Alle huizen van het gas af De overheid heeft in het Klimaatakkoord een behoorlijk hoog tempo uitgestippeld voor het aardgasvrij maken van Nederlandse woningen. In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in ons land van het aardgas af zijn. Nieuwe woningen worden al een jaar of twee standaard zonder gasaansluiting gebouwd. In 2030 moeten ook de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

Krappe planning

,,Om die deadline te halen, moeten we nu al in hoger tempo woningen aanpakken”, zegt Koen Kerstens, programmamanager bij Alwel. ,,Tot een jaar of twee geleden planden we alleen werkzaamheden in woningen waar dat vanwege onderhoud nodig was. Toen stonden zo’n 200 à 300 woningen per jaar op het programma.”

De komende jaren plant Alwel elk jaar werk in 500 tot 600 woningen, om op koers te blijven voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Waar dat kan wordt regulier onderhoud daarvoor naar voren gehaald en gecombineerd met ‘duurzaamheidswerk’. ,,En dat tempo zal in de loop der jaren verder omhoog moeten.”

Corporaties mogen trouwens niet zomaar bij huurders op de stoep verschijnen met een aannemer en een technische tekening. Bij grootschalige werkzaamheden aan huurwoningen moet meestal minstens 70 procent van de betrokken huurders van tevoren instemmen. En dat gaat vaak niet vanzelf.

Volledig scherm Binnen één generatie moet elke thuiskok in Nederland werken met een aardgasvrij fornuis. © ANP

,,De energietransitie wordt altijd erg benaderd als technische uitdaging”, zegt Anke Struijs, duurzaamheidsadviseur bij Alwel. ,,Hoe zorgen we dat er op tijd duurzame installaties in al die huizen staan, op een betaalbare manier?” Maar zelf denkt ze dat de sociale uitdaging misschien nog wel groter is. ,,Hoe krijg je de bewoners van al die huizen mee in deze veranderingen?” Het is één van de redenen waarom Alwel bij renovatieprojecten tegenwoordig ‘sociale projectleiders’ rond heeft lopen, naast de technische projectleiders.

Van Dongen: ,,Zij moeten ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Dat ze eventuele frustraties ergens kwijt kunnen, dat ze hun vragen kunnen stellen. Je komt bij werkzaamheden bij mensen in huis, je verstoort de plek waar ze leven. Dat is nogal wat. Daar hebben we steeds meer oog voor, ook binnen de energietransitie.”

De prijs is enorm belangrijk

Voor Alwel - en andere corporaties - begint dat ermee om mensen te verzekeren dat hun eigen kosten niet oplopen door werkzaamheden in het kader van duurzaamheid. Van Dongen: ,,Onze huurders zijn meestal geen mensen met topinkomens. Integendeel: veel huurders moeten elk dubbeltje omdraaien. Als je ze iets voorlegt wat ze meer geld kost dan ze nu uitgeven, krijg je die hoe dan ook niet mee. Dat prijselement is voor corporaties die woningen aanpakken ongelooflijk belangrijk.”

Een lichtpuntje? Door werkzaamheden in het kader van duurzaamheid worden de woonlasten van bewoners juist lager. Door betere isolatie verbruiken ze bijvoorbeeld minder energie. De helft van die gemiddelde besparing op de energierekening wordt doorgerekend in een verhoging van de huurprijs; ook Alwel moet ergens het geld vandaan halen om al deze veranderingen te betalen. Maar per saldo dalen de woonlasten voor huurders na dit soort werkzaamheden.

Twee vliegen in één klap

Toch is dat argument alleen dus niet genoeg om mensen te overtuigen, heeft Alwel gemerkt. Kerstens: ,,Daarom zoeken we dingen die mensen over de streep kunnen halen. Zo combineren we nu vaak duurzaamheidsmaatregelen met een renovatie, waarbij als dat nodig is ook een keuken- of badkamerrenovatie plaatsvindt. Want een nieuwe keuken of badkamer, dáár hebben mensen wel wat gedoe voor over.”

Ook probeert Alwel praktische bezwaren weg te nemen. Zo lijken veel huurders huiverig voor een overstap naar elektrisch koken, als ze aan vlammen gewend zijn. Van Dongen: ,,Bij de Moerwijkzicht-flat in Breda hebben we alle bewoners een pannenset gegeven die geschikt is voor elektrisch koken en gaven we kookworkshops, zodat mensen zelf konden zien hoe het werkt. Zo haal je hindernissen weg.”

Volledig scherm De keukens in de Bredase Moerwijkzicht-flat zijn al gasvrij gemaakt. © Alwel

Of in elk geval de eerste hindernis. Want op het moment dat je de huurders ‘mee’ hebt, liggen er nog wel een paar knelpunten op corporaties te wachten. Hoe ze al die werkzaamheden moeten betalen, bijvoorbeeld. De overheid zegde al een korting op de omstreden verhuurdersheffing voor corporaties toe, maar die is bij lange na niet genoeg om de investeringskosten te dekken.

Van Dongen: ,,De overheid verwacht veel van onze sector. Corporaties moeten voldoen aan doelstellingen voor nieuwbouw, woningen betaalbaar houden, en nu óók nog de bestaande voorraad verduurzamen. Er is kort geleden onderzoek gedaan door onze koepel Aedes en drie ministeries. Daaruit bleek dat de corporaties tot 2035 samen zo’n 30 miljard tekort komen om aan de huidige doelstellingen te voldoen.”

Er moet dus ergens extra geld vandaan komen, benadrukt Van Dongen, die daarbij nog maar eens wijst naar die verhuurdersheffing. ,,Als je die schrapt, kunnen we dit probleem oplossen.”

Dan heb je nog de technische kant van de energietransitie. Struijs: ,,Alle alternatieven voor gas zijn nu nog duurder dan gas zelf, al zal dat op termijn veranderen. De cv-ketel is decennia doorontwikkeld en daardoor heel efficiënt en betaalbaar. Voor nieuwe technieken is dat nog niet het geval.”

‘Nog sneller? Dat gaat niet’

Het wordt, kortom, een hele toer om het Nederlandse huizenbestand vóór 2050 klimaatneutraal te maken. ,,Soms vragen gemeenten of bedrijven om een hoger tempo”, zegt Van Dongen; ,,dat vind ik niet realistisch. Het is al een hele prestatie om de huidige doelstellingen te halen. Als het geld er al zou zijn heb je de monteurs nog niet om al die nieuwe technieken te installeren, en o ja: de techniek zelf is óók nog in ontwikkeling.”

Maar vooralsnog ligt Alwel wel netjes op koers voor de tussenstappen, zegt Struijs. In 2021 moet het gemiddelde energielabel van alle Alwel-woningen B zijn: ,,Dat gaan we halen.” En Alwel zet in de jaren daarna de schouders onder de rest van deze megaklus. Hindernissen of niet.