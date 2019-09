Met deze schaftwagen gaat de gemeente de wijken van Etten-Leur in

Volgens wethouder Kees van Aert is de mobiele wijkkeet een vervolg op een eerdere proef met een partytent, elders in Etten-Leur. ,,Wij zitten dan heel dichtbij, je merkt dan dat iedereen gaat participeren. Met de keet kunnen wij mensen op de hoogte brengen over wat er bij hun in de wijk of straat gaat gebeuren. En we kunnen mensen zo ook achter de geraniums vandaan krijgen. We willen actief de wijk in, kijken of er iets speelt bij de mensen. Om van ze te horen en ze informatie te geven.''