Met de eikenprocessierups gaat het prima. Maar met zijn buren...

‘Ik zou de tent sluiten', maar brede scholen Et­ten-Leur blijven open

24 juni ETTEN-LEUR - Het raadslid van D66 zou ‘de tent sluiten’ als het zijn bedrijf was, maar in De Vleer en nog drie andere brede scholen in Etten-Leur blijven de temperatuur en het CO2-gehalte in het klaslokaal nog een maand of vier ‘veel te hoog.’