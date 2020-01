‘Mensen die rondrennen met lichtzwaarden, het ís ook een beetje raar’

De fotoclub experimenteerde daar met een speciale fotografietechniek: lichtschilderen of lightpainting. En dat kan er behoorlijk vreemd uitzien als je niet weet wat er gebeurt, vertelt pr-man Ad Berkouwer lachend.

Vreemde dingen

,,We hebben wel vaker geprobeerd met deze techniek te experimenteren, en we vragen dan altijd vooraf toestemming aan de beheerders van een terrein.” Anders krijg je rare verhalen of seinen mensen de politie in: ‘er is een groepje mensen met héle vreemde dingen bezig bij het bos’.

Maar de aanleiding is dus vrij onschuldig, legt Berkouwer uit. ,,Fodipres is een groep fotografen die eens in de twee weken bijeenkomt bij het Praotuis. We zetten voor die bijeenkomsten steeds een ander, afwisselend programma in elkaar. En vorige week stonden er experimenten met licht op het programma.”

Quote De resultaten hebben ons aangenaam verrast, dus misschien proberen we het binnenkort nog een keer Ad Berkouwer, Fodipres

Zo'n elf leden trokken de kou in om tegen een aartsdonkere achtergrond lijnen en vormen te maken met lichtgevende objecten. Van lichtzwaarden - ,,eigenlijk gewoon kinderspeelgoed”- tot lampen op batterijen en knipperlichtjes voor in het verkeer.

Verrassing

,,De resultaten hebben ons aangenaam verrast, dus misschien proberen we het deze winter nog wel een keer.”