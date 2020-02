Menmoerhoeve wil een ‘minder krappe jas aan’

ETTEN-LEUR De Menmoerhoeve in Etten-Leur worstelt met de strikte regels voor groepsactiviteiten op die recreatieboerderij. Wil de plaatselijke ZLTO in de voormalige koeienstal terecht voor een bijeenkomst met een hapje en een drankje, dan is dat prima. Maar wil een seniorenclub daar precies hetzelfde doen, dan mag dat volgens het bestemmingsplan niet.

Da's onhandig, en die kwestie hopen eigenaren Pieter-Jan en Marieke van Dijck binnenkort op te lossen. De Menmoerhoeve heeft de gemeente gevraagd het bestemmingsplan voor de recreatieboerderij aan te passen, zodat het bedrijf in de toekomst vaker ‘ja’ mag zeggen tegen verzoeken voor groepsactiviteiten. Het papierwerk daarvoor loopt.

Quote Er zal in de praktijk niet zo gek veel veranderen, dat willen we zelf ook niet Pieter-Jan en Marieke van Dijck, De Menmoerhoeve

,,We willen een wat minder krappe jas aan, als het om deze regels gaat”, zegt Pieter-Jan van Dijck. ,,Vooral om de toekomst van de Menmoerhoeve te kunnen waarborgen. Er zal in de praktijk niet zo gek veel veranderen, dat willen we zelf ook niet. Want net als de gemeente hechten ook wij erg aan onze rol als het gaat om natuureducatie.”

Helaas is dat stukje van de Menmoerhoeve niet het meest winstgevende. ,,De dieren die we hier bijvoorbeeld hebben, dat vinden we belangrijk en waardevol. Maar dat deel van onze recreatieboerderij kóst vooral geld. En dat geld moet uiteindelijk wel weer ergens vandaan komen.”

Quote Het geld moet uiteinde­lijk wel ergens vandaan komen

Dus zou het helpen als de mogelijkheden om groepen te ontvangen wat ruimer worden. Het gaat daarbij vooral om activiteiten in het natuurstudiecentrum bij de recreatieboerderij, een voormalige rundveestal. Dat staat te lezen in stukken over de bestemmingsplanwijziging, die nu bij de gemeenteraad liggen.

In dat natuurstudiecentrum zijn nu al horeca-activiteiten toegestaan, maar: alléén als die ‘ondersteunend’ zijn voor activiteiten waarbij mensen iets opsteken over natuur of de agrarische sector.

Knellende regel

Wat dat in de praktijk betekent? Als er bijvoorbeeld een lezing wordt gegeven over landbouwmachines, mogen daarbij hapjes en drankjes worden geserveerd. Maar geeft dezelfde spreker op dezelfde plek een lezing over de Tweede Wereldoorlog, dan mag dat níet.

De recreatieboerderij wil nu officieel toestemming om bijvoorbeeld ook verjaardagen of 50-jarige bruiloften in de voormalige stal te kunnen vieren.

Geen grote verbouwingen