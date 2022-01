Menmoerhoeve kan z’n ei niet kwijt

Ook voor bioscopen in West-Bra­bant was 2021 een historisch slecht jaar

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De Nederlandse bioscopen hebben een historisch slecht jaar gedraaid. Dat geldt ook voor de bioscopen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal, zegt eigenaar Carlo Lambregts. ,,Maar één zekerheid is er: zodra we weer open mogen, komt het publiek weer opdraven. Want mensen willen dolgraag naar de bioscoop.”

16 januari