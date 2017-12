Menmoerhoeve in Etten-Leur gaat fors uitbreiden: 'We bouwen nu een écht restaurant'

VIDEOETTEN-LEUR - Recreatie-boerderij De Menmoerhoeve breidt uit. De horeca-gelegenheid wordt vele malen groter. "We bouwen nu een echt restaurant", zegt eigenaar Pieter-Jan van Dijck van de Menmoerhoeve enthousiast. ,,We hadden een kotje, met twintig mensen zat het eigenlijk al vol. Straks kunnen we wel tachtig mensen binnen hebben."

Pieter-Jan runt de Menmoerhoeve samen met zijn vrouw Marieke. ,,We merkten dat we te weinig binnenruimte hadden. Er komen hier veel wandelaars, fietsers en andere passanten voorbij. We konden niet meer voldoen aan de vraag", legt Van Dijck uit.

,,Bovendien is het in de zomer altijd heel druk, vooral met mooi weer. Maar voor je bedrijf wil je continuïteit. Ook als het weer wat slechter is wil je mensen kunnen ontvangen. De veranda die er stond was niet voldoende. Die hadden we deels winterhard gemaakt, maar we kregen het niet warm gestookt. Uiteindelijk is besloten de veranda te slopen en te gaan voor nieuwbouw."

Vlees van eigen koeien

Er komt honderd vierkante meter bij met de nieuwbouw. Plus de keuken wordt ongeveer een keer zo groot. ,,Dat is ook echt nodig, in de zomer konden we het amper aan. Het leuke van eten bij de Menmoerhoeve is dat er gekookt wordt met eigen producten. ,,Het vlees komt van eigen koeien, varkens en schapen, groente uit de moestuin."

De Menmoerhoeve is een recreatie-boerderij met camping, twaalf hectare grond, dertig koeien, een moestuin en vlindertuin. ,,We willen het boerenleven laten zien aan de mensen. We zoeken heel erg de verbinding met de natuur."

Volledig scherm Nieuwbouw restaurant Menmoerhoeve in volle gang. © Mariëtte den Engelse