Meneer pastoor komt niet meer over de babyplanning praten. De gemeente stuurt misschien wél iemand

Dronken man (25) rijdt in op politie­agen­ten en ramt frame van Moeierboom in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Bij een incident met een dronken bestuurder (25) op de Markt in Etten-Leur is het frame van de Moeierboom flink beschadigd. De man, afkomstig uit de gemeente Halderberge, reed in op een man en politieagenten en raakte daarbij vermoedelijk het frame van de monumentale boom.

21 november