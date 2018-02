Melkfabriek De Hoop leeft voort in straatnamen

De melkfabriek ging in september 1902 in productie. Dat Etten-Leur destijds een coöperatieve zuivelfabriek kreeg was een gevolg van de landbouwcrisis aan het eind van de negentiende eeuw. Dat staat in een verhaal van Etten-Leurenaar Cor Kerstens op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Keuterboertjes

De keuterboertjes op het platteland hadden het in die periode zwaar. De kosten waren hoog en de opbrengsten te laag om in hun levensonderhoud te voorzien. Samenwerking in een coöperatieve vereniging moest uitkomst bieden. In 1899 werd in Etten-Leur eerst een coöperatieve Boerenbond en Boerenleenbank opgericht. In die periode waren er in Etten-Leur vier kleine particuliere zuivelfabriekjes actief. Maar enkele boeren vonden dat ook daar meer samengewerkt moest worden.

Station

Op de bestuursvergadering van de Boerenbond in juni 1901 kwam het ter sprake. Een half jaar later vond de oprichting plaats. Een geschikte bouwlocatie werd gevonden tussen Etten en Leur in de wijk de Baai, vlakbij het spoor. Dichtbij het station en dat was ideaal voor de aanvoer van steenkool voor de stoommachines. Daar werd dus melkfabriek De Hoop gebouwd. Om de bouwkosten te drukken, moesten de boeren zelf voor de aanvoer van zand zorgen of enige dagen meehelpen met de bouw.

Volledig scherm Toen de toevoer van melk te groot werd, is de melkfabriek uitgebreid. Dat was rond 1925. © West-Brabants archief

In het eerste volle jaar werd 1.750.000 kilo melk aangevoerd. Het werd onder meer verwerkt tot gesteriliseerde melk, room, roomboter, karnemelk en karnemelkse pap. Deze melkproducten werden door de melkboeren in Etten-Leur en omgeving verkocht.

Uitbreiding

Toen de toevoer van melk te groot werd, is de fabriek uitgebreid. Het loste het probleem echter niet op en een deel van de melk moest worden doorverkocht. Dat zorgde voor wisselvallige prijzen op de markt.

Kaasfabriek

Bij het 50-jarig bestaan in 1952 was er zoveel 'overmelk' dat werd besloten een kaasfabriek bij te bouwen. Die opende in 1955 haar deuren. In 1970 werd jaarlijks 17 miljoen kilo melk aangevoerd, waarvan veertig procent tot kaas werd verwerkt.

Volledig scherm In 1955 wordt een kaasfabriek geopend naast melkfabriek De Hoop. Dit om de grote hoeveelheden melk te kunnen verwerken. © West-Brabants archief

Campina

De zuivelwereld werd sinds 1950 gekenmerkt door fusies. Zo 'n dertig plaatselijke coöperaties in de Brabantse Kempen verenigden zich onder de naam Campina. De plaatselijke melkfabriekjes werden gesloten en er werd een nieuwe zuivelfabriek in Eindhoven gebouwd. Ook melkfabriek De Hoop werd in 1979 opgeslokt door Campina en sloot de deuren in Etten-Leur.

Woningbouw