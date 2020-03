Meisje op snorscooter aangereden in Etten-Leur

Tonnen aan subsidies voor TEC: ‘In Terheijden maken ze er een feestje van’

1 maart TERHEIJDEN - ‘Het zijn net Galliërs in Terheijden, ze regelen het zelf wel”, lacht wethouder Jürgen Vissers (Groen Drimmelen/ VP/D66). Na de oprichting van het Traais Energie Collectief (TEC) ging de gemeente Drimmelen direct mee in de subsidieaanvraag voor de aanleg van een warmtenetwerk in het centrum van Terheijden. ,,Er lag een degelijk plan onder. We gaan het proberen, besloten we.”