Meeste evenementen kiezen voor een jaar uitstel: ‘Beter in 2021 goed dan in het najaar half’

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Wordt het najaar 2020 of gewoon zomer volgend jaar? Met die vraag worstelen veel organisatoren van evenementen in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk.

Begin april was Joep van Oosterhout nog hoopvol over het Just Dance Outdoor Festival op zaterdag 13 juni in het Brabantpark. Maar sinds de persconferentie van premier Rutte dinsdagavond, is die hoop wel vervlogen. ,,Toch ben ik ook blij met de duidelijkheid die er nu is", zegt de festivalorganisator.

Uitstel ingewikkeld

,,We kunnen nu aan de slag samen met ticketbureaus en boekingskantoren om artiesten te annuleren. Maar uitstellen van een festival is best ingewikkeld, artiesten hebben bomvolle agenda's.”

Aan het publiek wordt om coulance gevraagd. ,,Met de duizenden tickets die we al verkocht hadden, hebben we de aanbetalingen gedaan. Dat geld krijgen we niet terug en we willen natuurlijk wel dat het festival blijft bestaan. We gaan mensen daarom vragen het ticketgeld niet aan ons terug te vragen.”

Licht gaat finaal uit

Quote Als we het dit jaar nog doen, willen we het goed doen en kwaliteit bieden Ronnie Buiks, Profronde Etten-Leur Arto Laros ziet het licht voor de Meulemart (eind juni) ‘finaal uitgaan'. ,,Ik denk niet dat verplaatsen erin zit. Heel misschien dat de Jaarmarkt van eind september wél doorgaat en dat we de kraamhuurders van de Meulemart daar naartoe kunnen doorschuiven. Het zijn over het algemeen trouwe klanten.”

Ná de Tour de France

Het bestuur van de profronde Etten-Leur ziet twee opties, zegt Ronnie Buiks: ,,Dit jaar niet of een goede datum ná de Tour de France, dat wil zeggen een van de drie zondagen na de Tour, die verschoven is naar augustus/september. Maar dat is afhankelijk van de nu nog onbekende data van andere grote wedstrijden zoals Parijs-Roubaix. Die moeten niet samenvallen met ons. Als we het dit jaar nog doen, willen we het goed doen en kwaliteit bieden.”

Pas in 2021 doorstart

Quote Het heeft geen in om in elkaars vaarwater te gaan zitten Benno Donkers, Klundert op een Kluitje Bijna alle grote evenementen in de gemeente Moerdijk kiezen voor een jaar uitstel, zoals het Oldtimerfestival in het dorp Moerdijk dat het in het laatste weekend van augustus toe was aan een doorstart. ,,We kunnen het beter uitstellen naar 2021 om het goed te doen dan in het najaar half. Want 1 september is ook nog een vraagteken", zegt Jos Schalk van Stichting Nostalgisch Moerdijk.

Gezondheid

Ook Klundert op een Kluitje verkast naar juni 2021. Benno Donkers: ,,Het najaar is geen optie. Waarschijnlijk zijn meer evenementen dat van plan. Het heeft geen in om in elkaars vaarwater te gaan zitten.” Hij heeft alle begrip voor het besluit van Rutte. ,,Gezondheid gaat voor.”

Water in de haven

Het Notenkrakers Nazomerfestival in Zevenbergen pakt volgend jaar extra uit, belooft Marcel Schoones. ,,Onze band bestaat dan 40 jaar en het festival 20 jaar. En als het goed is staat er dan ook water in de haven.”

De Profronde van Zevenbergen liet onlangs weten te bekijken of het eerste weekend van oktober een mogelijkheid is.

De Fendertse Week in Fijnaart in augustus kan eveneens niet doorgaan.