Meerwaarde van fusie Woonstichting Etten-Leur rechtstreeks naar huurders

Extra dienstverlening

Ook gaat er geld naar serviceonderhoud. Volgens de stichting worden er fulltime medewerkers ingezet die periodiek klein-onderhoud aan woningen in Etten-Leur uitvoeren. Daarnaast gaat er een deel naar 'extra dienstverlening', wat inhoudt dat er een extra medewerker fulltime wordt ingezet om onder andere te controleren of reparatieverzoeken goed worden afgehandeld.

Het vierde punt waarin wordt geïnvesteerd is een time-outvoorziening waar mensen kunnen verblijven die het tijdelijk niet aankunnen om zelfstandig te wonen of om een andere reden onmiddellijk tijdelijke huisvesting nodig hebben. Hoe de stichting dit precies voor zich ziet, is nog niet bekend. Het punt wordt samen met de twee andere steden die meefuseren, Roosendaal en Breda, betaald en gerealiseerd.