Meerkosten Nobelaer-nieuwbouw in Etten-Leur komen op 270.000 euro extra per jaar

Met uitzondering van Leefbaar Etten-Leur stemden alle partijen in de raad ermee in om door te gaan met de plannen voor nieuwbouw. Dat gebeurde nadat wethouder Jan Paantjens de raad de verzekering had gegeven dat hij er alles aan gaat doen om te proberen het project zo voordelig mogelijk af te ronden. ,,Het college zou geen knip voor de neus waard zijn als we niet zouden kijken naar alle mogelijke voordelen waarmee we de kosten kunnen drukken.”