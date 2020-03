Meerdere personen overleden in woning in Etten-Leur, politie doet onderzoek

Stormloop op boekenpak­ket­jes: biblio­theek zet actie met gratis boeken op pauze

27 maart ETTEN-LEUR - ‘Misschien kunnen we op deze manier veertig, vijftig gezinnen aan boeken helpen, in een tijd zonder bieb.’ Dat is wat Willeke Rosdorff van Nieuwe Nobelaer dacht, toen de bibliotheek een actie bedacht om gratis boeken uit te delen in coronatijd. Maar de belangstelling voor de actie bleek vele malen groter dan verwacht: inmiddels hebben zich zo’n 570 mensen gemeld voor een boekenpakket.