Meerdere hennepafvaldumpingen in Etten-Leur

Nieuwe busrege­ling West-Bra­bant valt niet bij iedereen in goede aarde

9 oktober BREDA/DEN BOSCH - De nieuwe dienstregeling die busbedrijf Arriva in West-Brabant wil gaan rijden valt niet overal in goede aarde. Zowel in de gemeenteraad van Breda als in Provinciale Staten worden kritische noten gekraakt. Met name het verdwijnen op zondag van lijn 11 naar Bavel schiet in het verkeerde keelgat.