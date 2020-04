Meer tijd voor opruimen en tuinieren: meer afval, propvolle kledingcontainers

De gemeenten Moerdijk en Etten-Leur roepen inwoners op om zo weinig mogelijk oude kleding en textiel naar de milieustraat of containers in de wijken te brengen. De textielverwerker kan de grote toestroom niet meer aan, zeggen de woordvoerders. ,,We adviseren kleding thuis te bewaren of er iemand anders blij mee te maken.”

Een medewerker van de milieustraat aan de Parelhoenweg in Klundert propt nog wat zakken kleding in de al volle container. De oproep is om je oude kleren thuis te houden.

De wachttijd voor de milieustraat in Klundert is gemiddeld twee uur. Sinds anderhalve week zijn er verkeersregelaars actief om het verkeer bij de milieustraat in goede banen te leiden. Gisteren werden borden geplaatst met ‘vanaf hier is de wachttijd’ 1 uur, twee uur et cetera. BOA’s en politie houden de boel extra in de gaten.

Ook Etten-Leur signaleert toegenomen drukte bij de milieustraat omdat mensen meer thuis zijn en veel opruimen. ,,Maar", zegt de voorlichter ,,gelukkig hebben wij een mooie ruime milieustraat. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers en medewerkers gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden.”

Moerdijk gaat vaker op pad om ondergrondse containers te controleren

In gemeente Moerdijk worden de ondergrondse containers vaker gecontroleerd, want ook die zijn eerder vol dan gebruikelijk. ,,We spelen hier als gemeente zo goed mogelijk op in, al knelt de capaciteit wat betreft voertuigen en medewerkers", zegt woordvoerster Charlotte Joosten. ,,We zijn ook extra scherp op illegale dumping van afval. Wie iets ziet, kan dat via de Buitenbeter app melden.”

Afvalverwerker Attero ziet meer huishoudelijk afval, maar minder bedrijfsafval

Bij afvalverwerker Attero (met vestigingen onder meer in Moerdijk en Zevenbergen) zien ze een wisselend beeld: tegenover de toename van het huishoudelijk, plastic en recordhoeveelheden groenafval, staat een daling van het bedrijfsafval.

Woordvoerder Robert Corijn: ,,De toename van het huishoudelijk restafval compenseert de terugval van het bedrijfsafval bij lange na niet. Ook al doordat sinds 1 januari een importheffing op brandbaar afval geldt. Daardoor is de import uit bijvoorbeeld Engeland gehalveerd.”

Volledig scherm Attero treft mondkapjes aan in het plastic afval en vindt dat zorgelijk. Ze moeten bij het gewone restafval. © Carlo ter Ellen DTCT

Wat Attero zorgen baart is dat sommige mensen corona-beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes en handschoenen) in het plastic-verpakkingsafval gooien. ,,Dat willen wij niet omdat onze operators daardoor bij de kwaliteitscontroles risico's lopen. Corona beschermingsmiddelen moeten gewoon in het restafval.”