Meer instanties worden betrokken bij adresonderzoek in Etten-Leur

Partytime voor jongeren Etten-Leur: Neon White Party in Het Turfschip

9:06 ETTEN-LEUR - Voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar is er verdomd weinig te doen in Etten-Leur, zo menen veel jongeren zelf. Op vrijdagavond komt daar in elk geval voor één avond verandering in.