Meer geld voor mantelzorgwaardering Etten-Leur: ‘Mensen hebben het zwaar gehad’

ETTEN-LEUR - Mantelzorgers in Etten-Leur krijgen dit jaar een ‘waarderingspakket’, waarvan zij de inhoud zelf kunnen beïnvloeden. Daarvoor is meer budget beschikbaar dan vorig jaar. Toen kregen mantelzorgers 10 euro, een bedrag dat sommigen opvatten als belediging.

In 2019 stevende Etten-Leur af op flinke financiële tekorten: er moest bezuinigd worden. Een raadsmeerderheid schroefde het budget voor de mantelzorgwaardering toen ook terug, van 120.000 naar 20.000 euro per jaar. En omdat het aantal aanvragen voor die waardering in voorgaande jaren ruim verdubbelde, moest het krappe nieuwe budget ook nog over meer mensen worden uitgesmeerd. Tot 2019 kregen mantelzorgers een waarderingscheque ter waarde van minstens 100 euro; vanaf 2020 zou dat veranderen.

Schamel bedrag

De 20.000 euro zou vanaf vorig jaar worden geïnvesteerd in een evenement waar Etten-Leur mantelzorgers in de watten wilde leggen, maar daarbij gooide corona roet in het eten. Dus kreeg het ‘mantelzorgcompliment’ in 2020 alsnog de vorm van een financiële bijdrage: 10 euro per bekende mantelzorger. Dat schamele bedrag viel slecht bij een deel van de mantelzorgers.

Dit jaar ontvangen zij een ‘waarderingspakket', waarmee mensen bijvoorbeeld bloemen kunnen halen of een lunch kunnen regelen bij lokale ondernemers. Daarbij kunnen mantelzorgers zelf kiezen wat zij willen, zegt wethouder Frank Vrolijk. Die meldt bovendien dat de gemeente het budget dit jaar eenmalig ophoogt van 20.000 tot 50.000 euro: ,,Die 30.000 euro extra komt uit het coronabudget, omdat mantelzorgers het door corona extra zwaar hebben gehad. Door het pakket in te vullen met diensten van lokale ondernemers slaan we bovendien twee vliegen in één klap: zo steunen we niet alleen de mantelzorgers, maar ook onze ondernemers.”

Verwennen

Volgend jaar hoopt Vrolijk alsnog te beginnen met een jaarlijks ‘verwen-evenement’, als de coronamaatregelen daarbij niet meer in de weg staan.

Er zijn bij de gemeente Etten-Leur nu zo’n 1500 lokale mantelzorgers bekend. Surplus is nog bezig met de precieze invulling van het waarderingspakket, waarvoor mensen zich vanaf begin oktober nog kunnen aanmelden.