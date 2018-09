'Meer geld naar wegen, pleinen en groen in Etten-Leur'

Algemeen Plaatselijk Belang (APB) heeft het onderwerp openbaar gebied hoog op de agenda staan. ,,Sinds de oprichting - ruim 30 jaar geleden - is APB voor een leefbaar en goed onderhouden openbaar gebied", vertelt fractievoorzitter Peter van der Wulp.



Daarom was de partij ook tevreden toen jaren geleden de voorziening Beheren op Niveau in het leven werd geroepen. ,,Daaruit wordt het onderhoud aan het openbaar gebied bekostigd en dient als garantie dat Etten-Leur de komende jaren op het huidige niveau onderhouden kan blijven worden. Sinds de crisis is steeds een beetje bespaard op de stortingen." Daar is de partij het niet mee eens en wil garantie hebben dat het openbaar gebied in Etten-Leur goed is en blijft.