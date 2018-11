Meer duidelijkheid over keuze gescheiden restafvalsysteem Etten-Leur

Bewoners mogen kiezen: restafval in een eigen container wordt voortaan nog een keer per vier weken aan huis opgehaald óf de inwoners brengen het afval zelf naar een ondergrondse container.

In deze kwestie moeten twee dingen gescheiden worden: de kosten voor een afvalsysteem (eigen of ondergrondse container, die keuze kan de burger maken) en de kosten die de inwoner per inworp of aanbieding betaalt.

De kosten voor de invoering van beide afvalsystemen zijn volgens de gemeente ongeveer gelijk. Exacte bedragen zijn niet bekend, want de officiële Europese aanbestedingsprocedure is nog niet gestart. Eerst stelt de raad vast welk systeem er komt.

Wat de burger uiteindelijk per inworp betaalt, bepaalt de gemeenteraad later deze maand. Dan ook maakt de raad bijvoorbeeld uit hoeveel ledigingen (of inworpen) er in het vastrecht zitten. Ook wordt dan bepaald wat een inwoner betaalt per inworp of het aanbieden van een container aan straat.